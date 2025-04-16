Пилоты пассажирского самолета заметили НЛО над аэропортом Шереметьево

Пилоты самолета Airbus A320 российской авиакомпании «Ямал» сообщили о появлении неопознанного летающего объекта (НЛО) в небе над аэропортом Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident .

«15 апреля 2024 года в 18:22 по московскому времени, район аэродрома Москва (Шереметьево). При выполнении полета воздушного судна по маршруту на высоте 1000 футов (приблизительно 300 метров - прим. ред.), командир воздушного судна доложил о наблюдении шара зеленого цвета на 1000 футов выше высоты полета ВС», — сообщил канал.

Пилот принял решение продолжить полет по установленному маршруту. В указанное время в этом районе не было разрешений на использование воздушного пространства.

Информацию о происшествии передали в службу авиационной безопасности. Специалисты начали проверку для выяснения обстоятельств.

Ранее пилоты самолета авиакомпании «Россия» рейса Ижевск — Москва заметили неопознанный летающий объект в небе. Белый шар находился недалеко от Владимира.