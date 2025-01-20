Густой туман внес коррективы в работу аэропорта Южно-Сахалинска утром 20 января. Самолет, следовавший из Новосибирска на Сахалин, был вынужден уйти на запасной аэродром, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

В аэропорту Южно-Сахалинска оказалась низкая видимость из-за плотного тумана.

«Самолет, выполняющий рейс S7 5257 Новосибирск — Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровске», — уточнили в аэропорту.

Позже в воздушной гавани сообщили, что на тот же запасной аэродром направили также самолет авиакомпании «Россия». Рейс FV 6283 следовал по направлению Москва — Южно-Сахалинск.

Ранее в Шереметьево самолет Sukhoi Superjet рейса Москва — Саранск запросил аварийную посадку из-за неисправности индикации шасси.

Несколько дней назад самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший в Ереван, экстренно приземлился в аэропорту Минеральных Вод из-за неисправности системы кондиционирования. Обошлось без погибших и пострадавших.