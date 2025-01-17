Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в Минводах

Самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Произошедшее подтвердили в МЧС России. По предварительным данным, на борту возникла неисправность системы кондиционирования. Командир корабля принял решение о посадке.

Лайнер благополучно приземлился в Минеральных Водах. На борту воздушного судна находились 90 человек — 86 пассажиров и четыре члена экипажа. Погибших и пострадавших нет.

По информации Telegram-канала «112», самолет принадлежит российской авиакомпании Red Wings. Он следовал в Ереван, но вернулся в аэропорт вылета.

Ранее на борту лайнера авиакомпании «Россия» нашли подозрительные вмятины после перелета из Сочи в Красноярск. Размеры повреждений превысили эксплуатационный допуск, однако следов столкновения с птицами на корпусе самолета не было. Воздушное судно временно отстранили от полетов.