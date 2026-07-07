Самолет MD-83 завалился на крыло в аэропорту Бишкека из-за сломавшегося шасси

Самолет Douglas MD-83 авиакомпании Tez Jet попал в аварию в аэропорту Бишкека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей воздушной гавани.

Во время взлета у лайнера сломалась стойка заднего шасси. Экипаж решил прекратить взлет и начал тормозить. В это время самолет завалился на левое крыло. На борту находились шесть членов экипажа и 181 пассажир.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — добавил собеседник агентства.

Работу аэропорта приостановили до 22:00 (19:00 по московскому времени), чтобы эвакуировать самолет с полосы. Из-за этого в Киргизии не смогли приземлиться самолеты из Москвы, Новосибирска и Баку.

Ранее в аэропорту Анталии самолет Turkish Airlines при посадке задел крылом мачту радара. Один человек получил легкие травмы.