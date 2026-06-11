Самолет Turkish Airlines столкнулся с радарной мачтой в аэропорту Антальи

Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines после посадки в аэропорту Антальи задел крылом мачту наземного радара во время руления к месту стоянки. В результате один человек получил легкие травмы, сообщило издание Haberler .

По данным СМИ, речь идет о рейсе TK2430, выполнявшемся на самолете Boeing 777 из Стамбула в Анталью. Правое крыло воздушного судна столкнулось с антенной наземного радара.

На борту находились 267 пассажиров. Их всех эвакуировали. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

В Turkish Airlines сообщили, что состояние пассажиров удовлетворительное. Начато техническое расследование, специалисты устанавливают причины произошедшего и оценивают полученные самолетом повреждения.

Ранее шасси самолета Airbus A330 авиакомпании Turkish Airlines загорелось при посадке в аэропорту Катманду. Пожар удалось оперативно ликвидировать, после чего самолет отбуксировали со взлетно-посадочной полосы.