Самолет МЧС доставил пострадавших при пожаре в Грозном в Нижний Новгород

МЧС: пострадавших при пожаре в Грозном доставили в Нижний Новгород

Пятерых пострадавших от пожара в Чечне перевезли на самолете Ил-76 МЧС России в Нижний Новгород. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным министерства, получивших в результате ЧП ожоги женщину и четверых детей доставили в город для прохождения дальнейшего лечения. Пожар случился 30 мая.

Также там отметили, что спецборт Ил-76 МЧС России оснащен современным оборудованием, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.

«Во время полета пациентов сопровождали врачи», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что авиацию МЧС привлекли к тушению природного пожара в Ростовской области. В операции для борьбы со стихийным бедствием задействовали Вертолетом Ми-8.