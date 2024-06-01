Россиян предупредили об участившихся изъятиях загранпаспортов на границе

АТОР: участились случаи изъятия загранпаспортов россиян из-за ошибок

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Россияне все чаще стали сталкиваться с трудностями при пересечении границы. Причина — выявленные неточности в загранпаспортах. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«У россиян могут все чаще отбирать паспорта на границе», — указали в сообщении.

Причиной может стать место рождения с советским наименованием населенного пункта, это касается россиян, родившихся до 1991 года. Также причиной изъятия могут послужить особенности транслитерации.

«Сегодня в Пулково „со скрипом“ пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как „Ленинградская область“ без детализации, как во внутреннем паспорте, где прописан еще и населенный пункт», — пояснили в АТОР.

Зимой спрос на морские курорты среди россиян подскочил на 40-60%. Туристы заранее планируют летний отдых, опасаясь роста цен, пояснили в АТОР.

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