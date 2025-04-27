Самолет из Москвы в Нальчик вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Самолет Boeing-737, выполнявший рейс Москва — Нальчик, из-за неисправности системы герметизации вернулся в аэропорт Шереметьево, борт приземлился штатно. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.
«Аэропорт Шереметьево, Boeing-737 авиакомпании „Победа“, рейс Москва — Нальчик. Возврат в пути — неисправность системы герметизации. Сел штатно», — отметил собеседник агентства.
Около двух недель назад выполнявший рейс из Хабаровска в Охотск через Николаевск-на-Амуре самолет Ан-24 из-за неисправности вынужденно вернулся в аэропорт промежуточной посадки. Экипаж благополучно приземлил судно, не повредив его. На борту находился 21 пассажир, никто не пострадал.
В марте в США вылетевший из штата Нью-Джерси грузовой самолет компании FedEx вернулся в воздушную гавань для экстренной посадки с горящим двигателем. Причиной ЧП стала врезавшаяся в воздушное судно птица.
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