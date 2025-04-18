Ан-24 вынужденно вернулся в аэропорт Николаевска-на-Амуре из-за неисправности

Самолет Ан-24, выполнявший рейс из Хабаровска в Охотск через Николаевск-на-Амуре, был вынужден вернуться в аэропорт промежуточной посадки из-за неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
На борту находился 21 пассажир. Экипаж благополучно посадил судно, не повредив его. Никто не пострадал.
Транспортная прокуратура проведет проверку, чтобы выяснить, насколько хорошо самолет подготовили к рейсу и не нарушил ли перевозчик права пассажиров.
Свою проверку проводит и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. В пресс-службе ведомства уточнили, что у самолета не убрались передние стойки шасси. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
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