После крушения самолета в Актау есть выжившие

В городе Актау в Казахстане потерпел крушение самолет, следовавший из Баку в Грозный. В МЧС сообщили, что, по предварительным данным, есть выжившие.
На место катастрофы прибыли 52 сотрудника и 11 единиц техники ведомства. В этот момент упавшее воздушное судно уже горело. Спасатели начали тушить пожар.
Информация о пострадавших и погибших уточняется.
РГП «Казаэронавигация» сообщила, что речь идет о самолете «Эмбрайр190» AHY8243. В момент падения на борту воздушного судна находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.
Ранее в густо заросшем лесном районе Халиско на западе Мексики потерпел крушение самолет Cessna 207. В результате случившегося погибли не менее семи человек.
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