После крушения самолета в Актау есть выжившие

МЧС Казахстана: на месте крушения самолета в Актау есть выжившие

В городе Актау в Казахстане потерпел крушение самолет, следовавший из Баку в Грозный. В МЧС сообщили, что, по предварительным данным, есть выжившие.

На место катастрофы прибыли 52 сотрудника и 11 единиц техники ведомства. В этот момент упавшее воздушное судно уже горело. Спасатели начали тушить пожар.

Информация о пострадавших и погибших уточняется.

РГП «Казаэронавигация» сообщила, что речь идет о самолете «Эмбрайр190» AHY8243. В момент падения на борту воздушного судна находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.

Ранее в густо заросшем лесном районе Халиско на западе Мексики потерпел крушение самолет Cessna 207. В результате случившегося погибли не менее семи человек.