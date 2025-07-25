Семьям жертв крушения самолета Ан-24 около Тынды выплатят по 5 млн рублей

Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области направят выплаты по пять миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

В Тынде под председательством министра транспорта Андрея Никитина прошло заседание Правкомиссии. По итогам встречи профильным ведомствам поручили максимально быстро работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты.

«Наша задача сегодня — оказать максимальную поддержку семьям, а также выяснить причины и принять меры для недопущения подобных катастроф», — отметил глава Минтранса.

На каждого находившегося на борту Ан-24 человека предусмотрели выплаты в два миллиона 25 тысяч рублей — от страховой компании, в два миллиона — от авиакомпании «Ангара», в миллион — как материальную помощь от региональных правительств.

Дополнительные компенсации родственникам направят в индивидуальном порядке в соответствии с законодательством.

Самолет Ан-24 разбился неподалеку от Тынды 24 июля. На борту находились почти 50 человек, в том числе пятеро детей. Никто их них не выжил.