Самолет Ереван — Минводы вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с кондиционированием

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Ереван — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неполадки. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба авиакомпании «Азимут».

Сигнал поступил примерно через 20 минут после взлета.

Борт благополучно приземлился в аэропорту столицы Армении. Причиной возвращения, по информации ТАСС, послужили проблемы с системой кондиционирования.

«В настоящее время готовится к вылету резервный борт авиакомпании „Азимут“, который доставит пассажиров из Еревана в Минеральные Воды», — отметили в пресс-службе.

Ранее самолет Москва — Архангельск перед посадкой подал сигнал о возгорании на борту. По прибытии все помещения осмотрели, но очагов горения так и не обнаружили.