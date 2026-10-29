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    Самолет Ереван — Минводы вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с кондиционированием

    Самолет Ереван — Минводы вернулся из-за проблем с кондиционированием

    Фото: 360.ru

    Пассажирский самолет, выполнявший рейс Ереван — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неполадки. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба авиакомпании «Азимут».

    Сигнал поступил примерно через 20 минут после взлета.

    Борт благополучно приземлился в аэропорту столицы Армении. Причиной возвращения, по информации ТАСС, послужили проблемы с системой кондиционирования.

    «В настоящее время готовится к вылету резервный борт авиакомпании „Азимут“, который доставит пассажиров из Еревана в Минеральные Воды», — отметили в пресс-службе.

    Ранее самолет Москва — Архангельск перед посадкой подал сигнал о возгорании на борту. По прибытии все помещения осмотрели, но очагов горения так и не обнаружили.

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