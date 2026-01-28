Самолет Azur Air подал сигнал бедствия над Вьетнамом

Самолет сообщением Нячанг — Иркутск авиакомпании Azur Air готовится совершить экстренную посадку во Вьетнаме после поданного сигнала бедствия. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Экипаж Boeing 757 подал сигнал тревоги на высоте семи тысяч метров. Сейчас он кружит в небе и вырабатывает оставшееся топливо перед посадкой в Ханое. На борту находятся до 238 пассажиров и семь членов экипажа.

Это второй инцидент с этим самолетом за неделю. Несколько дней назад он совершил экстренную посадку в Китае из-за отказа двигателя. Тогда на борту также летели 238 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Ранее научный самолет НАСА WB-57 из-за технической неисправности экстренно приземлился в аэропорту Ellington Field в Хьюстоне. Борт после касания посадочной полосы загорелся, экстренные службы спасли летчика и отправили его в больницу. По предварительным данным, у самолета отказал механизм шасси.