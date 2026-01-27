С искрами и огнем. Самолет НАСА экстренно приземлился в Хьюстоне

В Техасе научный самолет НАСА WB-57 экстренно приземлился в аэропорту Ellington Field из-за технической неисправности. Об этом сообщил Houston Chronicle.

Самолет прокатился по взлетно-посадочной полосе с искрами и пожаром. Летчик выжил, но ему понадобилась помощь врачей. На место прибыли экстренные службы.

По данным RT, на борту находились два человека. У самолета отказало шасси.

Воздушное судно базируется в Космическом центре имени Джонсона НАСА. Его используют для атмосферных исследований: сбора космической пыли и фиксации солнечных затмений.

Ранее в США вылетел «самолет Судного дня», поднявшись с базы Эндрюс в Кемп-Спрингс и взяв курс на Средний Запад.