Самолет авиакомпании United Airlines приземлился в Денвере без одного колеса

Bloomberg: Boeing 757-200 потерял колесо при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса

Фото: Freepik

Самолет американской авиакомпании United Airlines потерял колесо шасси после взлета в аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом сообщили журналисты агентства Bloomberg.

По данным издания, Boeing 757-200 вылетел из Лос-Анджелеса примерно в 07:16 по местному времени и совершил посадку в международном аэропорту Денвера в 10:10.

В салоне самолета находились 174 пассажира и семь членов экипажа. В результате ЧП обошлось без пострадавших. При этом шину от потерянного колеса нашли в Лос-Анджелесе.

Представитель компании United Airlines Holdings заявил агентству, что еще один Boeing потерял одно из основных колес шасси при взлете 8 июля.

На днях в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задымился двигатель самолета авиакомпании «Ямал». Всех пассажиров и членов экипажа экстренно вывели из салона.

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