В аэропорту Пулково задымился двигатель самолета

Западное МСУТ СК России/Telegram
Фото: Западное МСУТ СК России/Telegram

Двигателя самолета авиакомпании «Ямал» начал дымиться при рулежке на стоянке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило в Telegram-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Вечером 7 июля правоохранители получили сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулежке произошло задымление двигателя самолета авиакомпании «Ямал». Воздушное судно выполняло рейс Салехард — Санкт-Петербург.

Всех пассажиров и члены экипажа эвакуировали. Причины ЧП устанавливаются. По факту инцидента с самолетом проводится доследственная проверка.

В начале июня самолет «Аэрофлота» начал выполнять рейса «Бишкек — Москва». Однако разбег по взлетно-посадочной полосе пришлось прервать из-за появления на ней птицы. Рейс отменили для дополнительной технической проверки.

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