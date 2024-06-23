Самолет Ан-24 сломал шасси при посадке на Камчатке

Прилетевший из Магадана Ан-24 сломал левую стойку шасси при посадке на Камчатке

Пневматика левой стойки шасси разорвалась у самолета Ан-24 во время посадки в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Как сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в результате происшествия никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что самолет прилетел на Камчатку из Магадана днем в воскресенье, 23 июня.

Сейчас борт с поврежденным шасси осматривают криминалисты в рамках доследственной проверки о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По ее итогам следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

В минувшую субботу, 22 июня, вылетевший из Антальи в Сочи самолет Azur Air совершил круг после вылета и вернулся обратно в турецкий аэропорт. В пресс-службе перевозчика объяснили такое решение экипажа подозрением, что в двигатель борта попала птица.