Вылетевший в Сочи самолет вернулся в аэропорт Антальи

Azur Air объяснил возврат борта в аэропорт Антальи попавшей в двигатель птицей

Фото: РИА «Новости»

Экипаж вылетевшего в Сочи из турецкой Антальи самолета авиакомпании Azur Air вернулся обратно из-за попавшей в двигатель птицы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Собеседники журналистов подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме. В ближайшее время борт осмотрят инженеры.

«Экипаж рейса принял решение о возвращении в аэропорт вылета в связи с подозрением на попадание птицы в двигатель», — заявили в компании.

О развороте и возвращении в аэропорт Антальи вылетевшего в Сочи самолета сообщила новостная платформа гражданской авиации Турции Hava Sosyal Medya на своей странице в социальной сети X. Авторы публикации не уточнили причин такого решения экипажа.

В начале июня появившиеся на взлетно-посадочной полосе аэропорта Бишкека птицы помешали разгону самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс в Москву.

В пресс-службе перевозчика заявили, что рейс отменили, а борт отправили на дополнительную проверку. Пассажиры вылетели в Москву на следующем рейсе в самолете большей вместимости.

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