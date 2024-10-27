Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье

Самолет Ан-2 с пятью пассажирами совершил жесткую посадку на Ставрополье

В Ставропольском крае совершил жесткую посадку самолет Ан-2 с пассажирами на борту. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«На борту находятся пять человек. Их состояние уточняется», — указали в публикации.

Пилот посадил воздушное судно на развилке дороги Ессентуки — Суворовская, сообщил источник РЕН ТВ.

«На борту самолета находились пять человек. Все они пострадали», — сказал собеседник телеканала.

В Кировской области ранее жесткую посадку совершил вертолет санавиации Ми-2. Погибли четыре человека — пилот и трое медиков. Пациентов на борту не было, вертолет возвращался с вызова.