После крушения Ми-2 нашли тело четвертого погибшего

МЧС: тело четвертого погибшего нашли на месте падения вертолета Ми-2 под Кировом

Тело четвертого пассажира, находившегося на борту вертолета Ми-2, обнаружили на месте ЧП. Воздушное судно совершило жесткую посадку в Кировской области, сообщила пресс-служба МЧС.

«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвертого погибшего», — указали в ведомстве.

Изначально сообщалось о трех погибших. Глава региона Александр Соколов подчеркивал, что на борту вертолета Ми-2 пациентов не было.

По предварительным данным, в кабине вертолета находились пилот, врач и два фельдшера. Борт работал в Даровском. Воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета.

В Даровской выехал первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов. Кировская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.