После крушения Ми-2 нашли тело четвертого погибшего

Тело четвертого пассажира, находившегося на борту вертолета Ми-2, обнаружили на месте ЧП. Воздушное судно совершило жесткую посадку в Кировской области, сообщила пресс-служба МЧС.
«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвертого погибшего», — указали в ведомстве.
Изначально сообщалось о трех погибших. Глава региона Александр Соколов подчеркивал, что на борту вертолета Ми-2 пациентов не было.
По предварительным данным, в кабине вертолета находились пилот, врач и два фельдшера. Борт работал в Даровском. Воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета.
В Даровской выехал первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов. Кировская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.
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