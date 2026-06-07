Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Краснодарском крае

Вечером 6 июня советский «кукурузник» Ан-2 совершил аварийную посадку в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Славянского района.

В результате жесткой посадки пилот биплана не пострадал. Воздушное судно эвакуировали на аэродром базирования, причины ЧП уточняются.

В конце мая легкомоторный Ан-2 потерпел крушение в Казахстане. Самолет случайно задел линии электропередачи во время авиационно-химических работ. Всего на борту находились два человека: пилот погиб, второй находился в сознании, его передали врачам.

Также ранее Ан-2 аварийно приземлился в лесном массиве в Якутии. В тот момент на борту были восемь человек, они летели из населенного пункта Теплый Ключ. В какой-то момент экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, связь с бортом пропала.

Пассажиры и экипаж биплана выжили, Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело.