В Казахстане рухнул Ан-2, погиб человек

В Казахстане потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2, в результате один человек погиб. Об этом со ссылкой на Министерство транспорта страны сообщил ТАСС .

Казахстанское ведомство уточнило, что самолет рухнул 27 мая в районе села Железинка Павлодарской области. Ан-2 выполнял авиационно-химические работы и задел во время полета линии электропередачи.

На борту находились два человека – один пилот погиб, второй находится в сознании, его передали медикам.

Ранее в США разбился крупнейший самолет на солнечных батареях. Он упал во время пробного полета в штате Миссисипи. В результате ЧП никто не пострадал, испытания проводились в беспилотном режиме.