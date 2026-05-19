Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесном массиве в Якутии. На борту находились восемь человек, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

«Воздушное судно вылетело из населенного пункта Теплый Ключ, и командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета, после чего на связь не выходил», — указали в ведомстве.

Позже в МЧС получили сообщение о координатах самолета, а также о том, что пассажиры воздушного судна вышли из леса пешком в сторону Теплого Ключа. К месту аварийной посадки направлены региональные спасатели и медики, авиаторы и спасатели МЧС находятся в готовности.

В Тюменской области 15 мая воздушное судно Rall авиакомпании «Капитал Джет» при лесопатрулировании аварийно приземлилось между населенными пунктами Черное и Вагай. Находившиеся на борту летчик-наблюдатель и пилот не пострадали.