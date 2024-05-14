«Сам в шоке». Друг люберчанки, «изгонявшей огнем демонов», узнал о поджоге из новостей | 360°

14 мая 2024, 20:18
«Сам в шоке». Друг люберчанки, «изгонявшей огнем демонов», узнал о поджоге из новостей
Друг устроившей в Люберцах пожар заявил, что шокирован поступком девушки
Жительницу Люберец, которая подожгла квартиру во время «обряда по изгнанию демонов», поместили в психиатрическую больницу. Об этом 360.ru рассказал ее знакомый. Он добавил, что шокирован поведением девушки.
«Если честно, сам из новостей все узнал», — признался он.
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О состоянии подруги мужчине пока ничего неизвестно. Он не пытался с ней созвониться, так как полагает, что она не возьмет трубку.
«Сам в шоке. К сожалению, у меня вообще никакой информации нет», — отметил он.
Молодой человек также не может представить, что могло случиться с девушкой, почему она решила устроить поджог.
По его словам, раньше поведение приятельницы не вызывало у него подозрений.
Жительница Люберец накануне устроила пожар в квартире. Сначала она подбрасывала в пламя вещи, а когда огонь разгорелся сильнее — выпрыгнула из окна.
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