«Демонов изгоняла». Появилось мемное видео пожара в ЖК «Люберецкий» | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 23:38 «Демонов изгоняла». Появилось мемное видео пожара в ЖК «Люберецкий» Девушка устроила пожар в ЖК «Люберецкий», очевидцы сняли мемное видео

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Почти апокалиптические кадры сняли очевидцы пожара, который вспыхнул в ЖК «Люберецкий». Видео, рискующее превратиться в мем, появилось в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что на первом этаже полыхает пламя. На этом фоне ребенок невозмутимо качается на качелях — всем бы такие нервы.

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Свидетельница случившегося рассказала 360.ru, что пожар устроила девушка, находившаяся в квартире.

«Мы гуляли с подругой, она повела меня через этот дом. Когда мы проходили мимо, я увидела огонь. Огонь был небольшим, но уже не предвещал ничего хорошего. Я вызвала пожарных. Внутри была девушка, и она подкидывала вещи в огонь. Потом, когда огонь стал достаточно сильным, она выпрыгнула из окна. И стала закидывать вещи обратно в окно: баллончик лака и что-то типа косметички», — заявила очевидица.

На место вызвали скорую и полицию. Девушку забрали.

«В общих группах пишут, что днем уже был вызов в эту квартиру. И со слов других людей, она демонов изгоняла. <…> Кот пострадал, его откачивали, но я стояла в другой стороне. Огонь распространился за 11 минут до второго этажа», — поделилась свидетельница.

Ранее пожар произошел в общежитии воинской части на улице Бутлерова в Москве. Уточнялось, что там вспыхнули личные вещи жильцов и мебель на двух квадратных метрах.