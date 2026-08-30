Число погибших при крушении судна у Северного Кипра выросло до восьми

Министр транспорта Северного Кипра Арыклы: при крушении судна погибли 8 человек

При крушении судна после выхода из порта Гирне погибли восемь человек, 237 спасены. Местонахождение 17 пассажиров неизвестно. Об этом министр транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы сообщил в интервью TRT Haber .

По его информации, судно, отплывшее из Гирне в Мерсин-Ташуджу, начало набирать воду в четырех милях от берега. Спасательные команды выдвинулись к месту ЧП, удалось спасти 237 человек.

«Команды береговой охраны и гражданской обороны немедленно вмешались. К сожалению, судно в настоящее время перевернулось», — сказал Арыклы.

Министр объявил, что число погибших возросло до восьми, еще 17 человек числятся пропавшими без вести. Затонувшее судно опустилось на глубину 514 метров, в течение нескольких часов в этот район прибудут водолазы из Турции.

Издание Bugun Kibris сообщило о 242 спасенных. Всего на борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа.

Ранее посольство России в Турции сообщило, что проверяет, были на борту затонувшего судна россияне.