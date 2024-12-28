Глава МЧС заявил о сохранении угрозы утечки мазута в Черном море

Угроза утечки мазута в Черном море остается. Об этом заявил на заседании Правительственной комиссии глава МЧС России Александр Куренков .

«По-прежнему сохраняется угроза дальнейшей утечки мазута в акватории Черного моря из затонувших танкеров и его выброса на берег», — уточнил руководитель ведомства.

Куренков потребовал ускорить процесс ликвидации последствий аварии и продолжить работу в праздничные дни.

«Если не хватает людей, средств, специалистов, скажите об этом», — подчеркнул министр.

Два танкера потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. В результате случившегося один моряк погиб. Произошла утечка нефтепродуктов. Позже специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смеси. Сорбентом обработали почти 28 тысяч квадратных метров.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время совещания в Анапе 25 декабря заявил, что общий объем грунта, загрязненного мазутом на побережье Черного моря, может увеличиться до 200 тысяч тонн.