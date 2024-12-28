Аксенов ввел в Крыму режим ЧС из-за разлива мазута

В Керчи и Ленинском районе Крыма ввели режим ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Принято решение отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря, <…> к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера», — сказал он.

Указ опубликован на официальном портале правительства Крыма.

Ранее эколог Анна Пономарева заявила, что для восстановления прибрежной экосистемы Черного моря, которая пострадала от разлива мазута, необходимо вернуть на свои места грунт, изъятый с пляжей. После этого необходимо заселить участки мелкими организмами.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря. Это привело к разливу мазута.

По данным оперативных служб, оба судна перевозили более 9000 тонн топлива. К утру 17 декабря нефтепродукты вынесло на берег Краснодарского края. По данным на 27 декабря, в Анапе и Темрюкском районе собрали 37 тысяч тонн песка с мазутом.