«С пистолетом игрались». В Воронеже поставленные на колени подростки запугивали младших

Подростки, которых воронежец поставил на колени на игровой площадке, запугивали младших детей пистолетом. Об этом 360.ru рассказала супруга мужчины Ирина.

Случившееся попало на камеры видеонаблюдения.

«Они (дети — прим. ред.) к спортивной площадке пришли практически одновременно. Старшие зашли и сказали мелким не ходить туда. <…> На видео видно, как один мальчик показывает руками типа пистолет, а другой лезет в рюкзак за ним. <…> Достал, потом двое с этим пистолетом, так скажем, игрались. Какой уж пистолет был — доподлинно неизвестно», — поделилась женщина.

Она уточнила, что старшие дети угрожали семилетним ребятам. Сын Ирины был настолько напуган, что не рассказал взрослым про пистолет. Родители узнали об этом из видео. Раньше за подростками таких прецедентов не замечали, поскольку дети гуляли со взрослыми.

«Я была с ребенком на площадке, естественно, при родителях, когда рядом родители, бабушки дедушки, такого никто себе не позволит. А когда они старше и только мелкие гуляют — можно себе такое позволить», — возмутилась мама.

Несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором житель Воронежа заставил сына бить подростков и ставил детей на колени. Воронежская прокуратура организовала проверку.