Житель Воронежа заставил сына избить подростков, поставил их на колени и попал на видео

Прокуратура проверит видео с воронежцем, который ставил детей на колени

Воронежская прокуратура начала проверку видео, на котором мужчина заставил сына бить школьников на детской площадке и ставил детей на колени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в мальчика попали мячом. Отец заставил своего ребенка бить обидчиков по лицу. При наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.

«По данному факту прокуратурой области организована проверка», — отметили в ведомстве.

Видео появилось в Сети 30 мая. Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома № 35 на улице Владимира Невского.

Ранее в СМИ обнародовали историю чеченки Лии Заурбековой. Девушка сбежала из дома и обвинила семью в физическом и психологическом насилии.

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