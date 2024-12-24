Житель Серпухова Роман: поджог фейерверка в ТЦ был похож на выстрелы

Пожилая женщина взорвала фейерверк в торговом центре в подмосковном Серпухове. Очевидцы рассказали 360.ru, что звуки взрывающихся петард были похожи на выстрелы, люди стали прятаться за витринами.

Сообщения об инциденте поступили в дежурную часть полиции. На месте правоохранители выяснили, что неизвестная женщина подожгла в здании пиротехнику.

«Изначально было страшно. Как будто выстрелы. Я дверь закрыл, пережидал», — рассказал очевидец Роман.

В результате действий пенсионерки никто не пострадал. Однако из здания эвакуировали 320 человек.

«Взрывы, искры. Похоже, кто-то подбросил петарду в торговый центр. Спасательные службы приехали очень быстро, прошло минут 5-10», — добавила Александра, сотрудница одного из магазинов торгового центра.

Прибывшие на место правоохранители сумели оперативно установить, а затем и задержать правонарушительницу. Ей оказалась жительница Серпухова 1947 года рождения.

«Было очень громко, я запаниковала. Из ниоткуда раздался грохот, я не поняла, что произошло. Пришлось спрятаться за витриной», — рассказала очевидица Зульфия.

Предварительно, пожилая женщина могла действовать по указу мошенников. Полиция начала разбирательство по данному делу.

Поджоги банкоматов и взрывы петард в торговых центрах происходят в конце декабря по всей России. За последние десять дней мошенники заставили россиян совершить более 30 атак на банковские отделения.