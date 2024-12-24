Пенсионерка подожгла коробку с фейерверком в ТЦ Серпухова

Пожилая женщина едва не устроила пожар в торговом центре Серпухова. Полицейские задержали местную жительницу за нарушение общественного порядка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило сообщение о задымлении в торговом центре, который находится на Борисовском шоссе. Оказалось, что пенсионерка подожгла пиротехническое изделие.

Источник источника РЕН ТВ утонил, что злоумышленница установила коробку с салютом возле банкомата и подожгла ее. Обошлось без пострадавших. Нарушительницу доставили в местное отделение полиции.

«По предварительной информации, гражданка могла совершить противоправные действия в результате воздействия на нее телефонных мошенников», — отметили в МВД.

В ряде городов России ранее происходили поджоги банкоматов, а также взрывы петард в торговых центрах и других местах массового скопления людей. Чаще всего в совершении этих преступлений были замечены пожилые люди.