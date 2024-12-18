Женщина умерла после столкновения поездов в Мурманской области

Женщина умерла в карете скорой помощи при транспортировке с места столкновения двух поездов в Мурманской области. Об этом РИА «Новости» сообщили оперативные службы.

Пассажирка пострадала в результате столкновения грузового и пассажирского составов в Кандалакшском районе 18 декабря. Она скончалась по пути в больницу с места ЧП. Ее семья получит страховую выплату и 2,2 миллиона рублей компенсации от перевозчика.

По данным РЖД, при столкновении двух поездов пострадали 11 человек, среди них — проводник и подросток. В МЧС сообщали о 14 получивших травмы. Одного пострадавшего зажало внутри вагона. К месту ЧП направили четыре восстановительных поезда. Пассажиров перевели в исправные вагоны.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вылетел из Москвы в Мурманск из-за происшествия в регионе. По его словам, для эвакуации пострадавших подготовили вертолет территориального центра медицины катастроф.