РЖД открыли движение поездов на станции Бушулей после схода вагонов в Забайкалье

Движение по участку Забайкальской железной дороги на станции Бушулей, где произошел сход вагонов, открыли. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

Движение восстановили в 16:05 по местному времени. Задержанные поезда отправили по своим маршрутам. В компании сообщили, что примут меры по вводу поездов в график.

На станции Бушулей продолжаются восстановительные работы, отметили в Telegram-канале Забайкальской железной дороги.

Столкновение двух грузовых поездов произошло в 07:30 по местному времени. В результате с рельсов сошло 24 вагона, из-за этого остановили движение по обоим путям на станции.

По предварительной версии, причиной схода вагонов мог стать излом рамы колесной пары. На место происшествия выехал восстановительный поезд. В РЖД начали расследование ЧП. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре заверили, что экологической угрозы нет.