Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье, с рельсов сошли 42 вагона

На станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда, 42 вагонов сошли с рельсов. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

ЧП произошло около 07.30 по местному времени 22 декабря на 6623-м километре Забайкальской железной дороги, рядом с перегоном Бушулей — Жирекен. У одного состава сошли семь вагонов с углем, у второго — 35 вагонов.

Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности тоже.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и Могочинский транспортный прокурор. Ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта.

Восточный МСУТ СК России в Telegram-канале сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ЧП.

Ранее суд арестовал машиниста поезда, столкнувшегося с пассажирским под Мурманском.