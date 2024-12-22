В РЖД назвали предварительную версию схода вагонов на станции в Забайкалье

Причиной схода грузовых вагонов на станции Забайкальской железной дороги могла стать неполадка. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Утром 22 декабря на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. В результате удара с рельсов сошли 24 вагона, сообщили в компании.

«Предварительная причина — излом рамы колесной пары», — заявили в РДЖ.

В компании начали расследование происшествия. На место выехал восстановительный поезд. Пострадавших нет.

Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о сходе 42 вагонов в результате столкновения. У одного состава сошли семь вагонов с углем, у второго — 35. По информации ведомства, угрозы экологической безопасности нет.