Рыбаки из Хабаровского края пропали на реке Поди

МЧС: вертолет Ми-8 отправился на поиски пропавших рыбаков в Хабаровском крае

В Нанайском районе пропали шесть рыбаков. На их поиски отправили вертолет со спасателями и полицейскими. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Хабаровскому краю .

Рыбаки отправились отдыхать на реку Поди в районе села Арсеньево 23 июня, больше на связь они не выходили.

«На поиски вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту четыре специалиста поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и сотрудники полиции», — указали в сообщении.

На реках региона произошел резкий подъем уровня воды, причиной стал дождевой паводок. Также из-за паводков затопило свыше 50 жилых зданий и 216 придомовых территорий в Дальнереченске.

Спасатели призвали жителей регионов, в которых существует вероятность подтопления, не пренебрегать мерами безопасности и воздержаться от выхода на водоемы.