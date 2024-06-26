Полсотни домов затопило в Дальнереченске из-за паводка
Более 50 домов и 213 придомовых территорий затопило в Дальнереченске
В Приморском крае в Дальнереченске затопило свыше 50 жилых зданий и 216 придомовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Переливы на дороге на Краснояровку и к „Солдатскому мосту“, а также по улицам Шевчука, Новой, Молодежной, Архаринской, Таврической, Октябрьской, Солнечной, Плеханова, Полтавской», — уточнили местные власти.
Специалисты продолжают откачивать воду в микрорайоне ЛДК и на Каменушке. В районе Крупозавода произвели контролируемый сброс воды, чтобы она сошла из реки Белой в Большую Уссурку. В районе Мясокомбината укрепили насыпь.
Представители администрации напомнили, что в СОШ № 2 организовали пункт временного размещения, там же комиссия проводит прием граждан.
В России решили вдвое увеличить размер единовременных денежных выплат и пособий пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Проект пока находится на согласовании.