Полсотни домов затопило в Дальнереченске из-за паводка

Более 50 домов и 213 придомовых территорий затопило в Дальнереченске

В Приморском крае в Дальнереченске затопило свыше 50 жилых зданий и 216 придомовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Переливы на дороге на Краснояровку и к „Солдатскому мосту“, а также по улицам Шевчука, Новой, Молодежной, Архаринской, Таврической, Октябрьской, Солнечной, Плеханова, Полтавской», — уточнили местные власти.

Специалисты продолжают откачивать воду в микрорайоне ЛДК и на Каменушке. В районе Крупозавода произвели контролируемый сброс воды, чтобы она сошла из реки Белой в Большую Уссурку. В районе Мясокомбината укрепили насыпь.

Представители администрации напомнили, что в СОШ № 2 организовали пункт временного размещения, там же комиссия проводит прием граждан.

В России решили вдвое увеличить размер единовременных денежных выплат и пособий пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Проект пока находится на согласовании.