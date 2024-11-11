«Рвота фонтаном и сыпь». Годовалый ребенок отравился магазинным жидким пюре в Москве

«Купила пюрешку ей на полдник, потому что у меня не было времени тереть овощи и фрукты. Через полчаса у нее началась рвота фонтаном, потом пошла сыпь на руках. Она очень сильно плакала, я вызвала скорую, поставили кишечную бактериальную инфекцию», — рассказала собеседница 360.ru.

Неделю девочке было плохо: не проходили тошнота и понос. Иммунитет ребенка сильно ослаб. Сейчас у нее кашель и насморк. Виктория рассказала, что ее муж после отравления дочери заметил на крышке от питания следы неизвестной зеленой примеси.