В Рязани двое взрослых и 12-летний ребенок отравились неизвестным веществом

Семья в Рязани попала в больницу с отравлением неизвестным веществом

В одной из квартир в Московском районе Рязани вышла из строя вытяжка. Семья из трех человек отравилась неизвестным веществом, сообщил источник сайта ya62.ru .

Супруги 42 лет с 12-летней дочерью 4 ноября находились дома по улице Костычева, 7 корпус 3 и почувствовали недомогание. Экстренные службы получили вызов в 13:31. Скорая помощь увезла мужчину и женщину и областную клиническую больницу, ребенка — в областную детскую клиническую больницу.

Источник издания в экстренных службах сообщил, что, по предварительной версии, в квартире вышла из строя вытяжка. Члены семьи отравились неизвестным веществом, предположительно бытовым газом.

Пресс-служба Следственного управления СКР по Рязанской области сообщила «Московскому комсомольцу», что двое взрослых и ребенок попали в больницу с симптомами отравления угарным газом. Правоохранители инициировали доследственную проверку.

В Черкесске из-за газа произошел взрыв в многоквартирном доме. Пять человек погибли.