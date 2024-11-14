Рухнувший в Крыму мост обещали полностью восстановить

Аксенов: обрушившийся мост в Крыму восстановят за 180 миллионов рублей

Рухнувший мост в Джанкойском районе полностью восстановят в 2025 году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале .

«Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования — около 180 миллионов рублей», — уточнил он.

Накануне между селами Изумрудное и Маслово рухнула автомобильная переправа. Пострадали два человека, повреждения получило само дорожное полотно. Жертв в результате обрушения моста нет.

Переправа шла над второстепенной железнодорожной веткой. Для водителей организовали схему объезда.

Предварительно, причиной обрушения моста мог стать перегруженный грузовик, который заехал на переправу. На месте ЧП специалисты разбирают завалы. По данным «Известий», работы могут продлиться около суток.