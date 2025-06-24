Рухнувший в Брянской области мост весил почти 800 тонн

Мост, который обрушился на железнодорожные пути в Брянской области, весил около 800 тонн. Об этом в интервью РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать», — сказал он.

Губернатор отметил, что дорожники оперативно и на безвозмездной основе занялись ликвидацией последствий ЧП, восстановили железную дорогу и уже в 21:30 движение поездов на этом участке возобновили.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился в ночь на 1 июня. Его обломки рухнули на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов — Москва, вагоны и локомотив сошли с рельсов. Глава СК России Александр Бастрыкин назвал случившееся терактом, спланированным украинскими спецслужбами.

По данным Богомаза, жертвами ЧП стали семь человек, еще 165 пострадали. На прошлой неделе стало известно, что шесть пострадавших при обрушении моста находятся в больницах.