В больницах остались шесть пострадавших при теракте под Брянском

Минздрав: в больницах остались 6 пострадавших при теракте с поездом под Брянском

В стационарах на данный момент находятся шесть пострадавших при обрушении моста в Брянской области, у пациентов состояние средней или легкой степени тяжести. Об этом сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, его слова привело РИА «Новости» .

«Сейчас в стационарах остаются шесть пострадавших, среди них двое детей. Они идут на поправку, состояние у всех средней или легкой степени тяжести. Часть уже готовится к выписке», — сказал Кузнецов.

Помощник главы ведомства отметил, что из стационаров выписали 64 человека, в том числе двух детей.

Автомобильный мост в ночь на 1 июня обрушился в Выгоничском районе Брянской области, сообщал RT. Обломки рухнули на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов — Москва, вагоны и локомотив сошли с рельсов.

Семь человек погибли и свыше 100 пострадали. Следственный комитет России квалифицировал ЧП как теракт.