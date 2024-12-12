Ругался и хватал за руки. Пьяный челябинец на глазах у детей напал на воспитательницу

Источник 360.ru: в Челябинске пьяный мужчина напал на воспитательницу в детсаду

В Челябинске пьяный мужчина пробрался на территорию детского сада и напал на воспитательницу. Дебошира задержали, сообщил источник 360.ru.

По его данным, 11 декабря неизвестный в потоке родителей дошел до игровой площадки, где находились воспитательница и трое детей.

«По словам воспитателя, мужчина незнаком ей. Он начал ругаться и хватать ее за руки. Педагог, испугавшись, начала звать на помощь. К ней подбежали родители воспитанников и оттащили мужчину. В это время позвали охранника, который нажал тревожную кнопку и вызвал полицию», — рассказал источник.

На место прибыли правоохранители — они забрали мужчину и попросили воспитателя проехать с ними для дачи показаний.

«Мужчина шел со стороны входа на территорию ДОУ и не вызывал никаких подозрений. Телесных повреждений у воспитателя нет, за медицинской помощью не обращалась. Охранник был на рабочем месте и вовремя нажал тревожную кнопку», — добавил собеседник 360.ru.

В штате есть педагог-психолог, который окажет психологическую поддержку детям и родителям.

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