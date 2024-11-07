Медведь пришел к детскому саду в Петропавловске-Камчатском

Медведь забрел на жилую улицу в Петропавловске-Камчатском. Дикое животное заметили рядом со школой и детским садом, сообщило в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Медведь замечен в районе Садового переулка 10/1. Рядом находятся школа и детский сад», — уточнили в сообщении.

По данным ведомства, вышедшего к людям хищника застрелили. Других подробностей в МЧС не привели.

В сентябре двух медведей заметили гуляющими около жилых домов в Петропавловске-Камчатском. Местные власти ввели режим повышенной готовности из-за выходов диких зверей в город.

Ранее в Магаданской области медведь растерзал рыбака. Мужчина решил идти домой с рыбалки пешком, когда у него сломался автомобиль. Напавшего хищника ликвидировали.