Ручной противотанковый гранатомет обнаружили на востоке Москвы

Источник 360.ru: на востоке Москвы нашли оружие времен ВОВ

Фото: Unsplash

Ручной противотанковый гранатомет времен Великой Отечественной войны с пустой лентой обнаружили на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Оружие нашли на берегу реки Яузы в районе Краснобогатырской улицы. Диаметр находки — 80 миллиметров. Отдельно от РПГ обнаружили патрон. Территорию оцепили. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на юго-востоке Москвы в Люблине на железнодорожных путях нашли подозрительный предмет, похожий на снаряд. Оказалось, что это была часть старой буровой установки.

До этого похожий на снаряд предмет времен Великой Отечественной войны обнаружили у школы на улице Плещеева.

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