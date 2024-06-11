Похожий на снаряд предмет нашли у московской школы

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, нашли на территории школы на улице Плещеева в Москве. Как сообщил источник 360.ru, к учебному заведению прибыли полицейские.

Трехэтажное здание школы находится на ремонте, поэтому никакие мероприятия в нем не проходят. Спецслужбы связались с охраной и начали проверку.

Информации, откуда на территории учебного заведения мог появиться снаряд, — нет. Подробности происшествия выясняются.

Ранее в московском лесопарке нашли рюкзак с противопехотными гранатами. Подозрительную находку обнаружили напротив дома в районе Коньково.