Похожий на снаряд предмет нашли у московской школы

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, нашли на территории школы на улице Плещеева в Москве. Как сообщил источник 360.ru, к учебному заведению прибыли полицейские.
Трехэтажное здание школы находится на ремонте, поэтому никакие мероприятия в нем не проходят. Спецслужбы связались с охраной и начали проверку.
Информации, откуда на территории учебного заведения мог появиться снаряд, — нет. Подробности происшествия выясняются.
Ранее в московском лесопарке нашли рюкзак с противопехотными гранатами. Подозрительную находку обнаружили напротив дома в районе Коньково.
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