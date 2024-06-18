Найденный на юго-востоке Москвы «снаряд» оказался безобидным

На юго-востоке Москвы в Люблине на железнодорожных путях обнаружили подозрительный металлический предмет. Он оказался фрагментом буровой установки, а не снарядом, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы вызвали в 10:30. На железнодорожных путях в Кузнечном тупике нашли металлический предмет. Специалисты осмотрели его и не подтвердили версию очевидцев. В Люблине обнаружили не снаряд, а часть старой буровой установки.

Информация о том, что в Москве нашли боеприпас, появилась в Сети. Источник ТАСС заявил, что на него наткнулись в районе станции Люблино.

Неделю назад предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили возле школы на улице Плещеева. Трехэтажное здание ремонтировали, поэтому дети не занимались в нем. К месту происшествия отправили полицейских.