Рождество в Хельсинки омрачило мощнейшее в истории города землетрясение

Днем 25 декабря, в католическое Рождество, в Хельсинки произошло небольшое землетрясение, оказавшееся самым мощным за всю историю города. Об этом сообщило финское издание Yle .

Сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен отметил, что магнитуда землетрясения составила 1,1. Толчки зафиксировали в районах Валлила, Кяпюля и Хаага. За всю историю измерений в столице это было мощнейшее землетрясение.

Причину необычного природного явления ученые пока не выяснили. Издание добавило, что нет признаков, указывающих на техногенный характер подземных толчков. Вейкколайн предположил, что землетрясение могли вызвать расширение Атлантического океана, подъем земной коры и локальные движения водных масс в горных породах.

Ранее подземные толчки магнитудой 6,2 засекли в Колумбии. Землетрясение произошло на севере государства, в 76 километрах от города Каукасия. Сейсмологи оценили толчки в эпицентре как сильные.