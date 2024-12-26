Подземные толчки зафиксировали в Колумбии
Эпицентр подземных толчков зафиксировали на севере страны, в 76 километрах от города Каукасия.
По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, интенсивность сотрясений в эпицентре оценивается как «сильная».
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